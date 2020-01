In merito al momento difficile di Suso, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Non partecipo ai processi mediatici e pubblici. Io dico ai miei giocatori di credere in se stessi anche nei momenti difficili. Come uno affronta le difficoltà dice che persona e che giocatore è. Dobbiamo reagire con orgoglio".