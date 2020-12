Pioli su Theo: "Sta crescendo tantissimo e sta diventando completo. E' già un top player"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' Stefano Pioli ha parlato della prestazione di Theo Hernandez. Queste le sue parole: "Theo sta crescendo tantissimo. Sta diventando completo. I suoi strappi fanno la differenza in fase offensiva, sta diventando molto più disciplinato in fase difensiva. Deve essere molto contento di quello che sta facendo, ha i mezzi per essere un top e lo è già. Abbiamo giocatori di livello assoluto che ptorebbero giocare in squadre top in Europa. Ancora una partita, poi potremo goderci un anno che dal punto di vista sportivo ci ha dato grandi soddisfazioni".