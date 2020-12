Pioli su Tonali: "Ha una crescita costante ma può fare ancora di più perchè ha mezzi importanti"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Parma, Stefano Pioli ha parlato della crescita di Tonali. Queste le sue parole: "Ha avuto un'estate un po' complicata, è vero, ma ho visto una crescita costante, ho sempre visto la voglia di migliorare. Non si deve accontentare, ha un motore importantissimo, sia fisico che tecnico. Sono soddisfatto e anche lui, so che può fare ancora meglio ma lo farà, insieme possiamo fare un ottimo lavoro"