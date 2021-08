Pioli su Twitch: "Leao e Tonali li ho ritrovati più forti. La Sampdoria è una squadra pericolosa"

Intervenuto su Twitch prima della conferenza stampa, Stefano Pioli ha risposto ad alcune domande dei tifosi. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla Sampdoria.

"Credo che dovremo essere bravi soprattutto quando avremo la palla, nel fare le scelte giuste. La Sampdoria è una squadra che può essere pericolosa in fase di transizione e dovremo stare attenti"

Sul modulo 4-4-2 come alternativa al 4-2-3-1

"L'estate c'è servita per provare qualche altra situazione tattica anche se già l'anno scorso avevamo provato il modulo con due attaccanti. Dovremo mostrare di aver assimilato i principi di gioco imparati in questi mesi. Cercheremo di valutare le condizioni dei giocatori e l'avversario scegliendo partita dopo partita e per cercare di avere più vantaggi nel corso della partita"

Su Leao e Tonali.

"Sia io che il club abbiamo fiducia in Tonali e Leao. Li abbiamo ritrovati molto migliorati e li ho trovati più forti. Mi aspetto molto e sono sicuro che darà un grande apporto alla squadra"

Un messaggio ai tifosi.

"I tifosi ci danno grande sostegno. Dobbiamo stare uniti e dovremo gioire insieme nei momenti belli e soffrire insieme in quelli più difficili. Sono sicuro però che saranno di più le soddisfazioni che le delusioni"