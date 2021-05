Pioli sui prossimi obiettivi: "Dobbiamo continuare a dimostrare, crescere e migliorare"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è stato ospite negli studi di MilanTV durante la trasmissione "Inferno del Lunedì" condotta da Mauro Suma sui prossimi obiettivi: "Come sono arrivato a Milanello non c'erano dei caroselli, non c'erano migliaia di tifosi, ma come sono entrato mi sono trovato bene. Sento di essere nel posto giusto e questo mi spinge a dare tutto, a dare il massimo, a provare a fare qualcosa di veramente importante e di continuare a farlo. Oggi parliamo di una grande stagione, io sinceramente sto pensando già alla prossima. Devi continuare a dimostrare, a crescere, a migliorare. Ho approfittato di tutte le mie esperienze positive o negative per alzare l'asticella e così dobbiamo fare anche noi. Ma sono sicuro che lo faremo: il club ci sostiene, siamo in simbiosi con l'area tecnica; faremo il massimo di quello che potremmo fare, tutto ciò che sarà necessario per portare avanti le nostre idee per dare soddisfazione ad un pubblico che è fantastico".