Pioli sui rigori: "È la prima volta che succede una cosa del genere"

Nel post partita di Rio Ave-Milan mister Stefano Pioli ha commentato così la lotteria dei rigori ai microfoni di Milan TV: "E' la prima volta che succede una cosa del genere, il calcio è questo. Secondo me abbiamo condotto anche bene la partita, ci siamo fatti sorprendere, poi la partita si è fatta più complicata. Nella mia carriera ho perso una finale di Coppa Italia per un doppio palo, i rigori sono una lotteria ma i ragazzi se lo sono meritati per lo sforzo, per tutto il lavoro che è stato fatto, è ovvio che sono soddisfatto".