Pioli sui rinvii: "Non si può costantemente vivere nell'incertezza se si gioca oppure no"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv Stefano Pioli ha parlato dopo la sconfitta con il Genoa. Questa la domanda e la risposta su un possibile sciopero:

Sulla proposta dell'AIC di uno sciopero.

"Quello che ci tengo a dire è che non si può costantemente vivere nell'incertezza se si gioca oppure no. Chi di dovere prende le decisioni ma così diventa difficile, questo non toglie che dovevamo fare meglio ma bisogna prendere le decisioni in maniera chiara. Noi le resposnabilità le prendiamo ma chi è sopra di noi prenda le decisioni in modo chiaro e si prenda le sue resposnabilità"