Pioli sul cambio di modulo: "E' giusto provare qualcosa di diverso per risolvere il problema del gol"

Alla vigilia del match contro il Cagliari, Stefano Pioli ha parlato così del modulo con cui scenderà in campo il suo Milan: "Quando le cose non vanno bene bisogna trovare delle soluzioni. Se cambierò qualcosa è per provare ad essere più concreti. E' giusto provare qualcosa di nuovo per risolvere i nostri problemi, in primis quello del gol".