Pioli sul derby: "Se lo vinceremo resteremo attaccati all'Inter, altrimenti sarà come l'anno scorso"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa nel post Milan-Juventus in vista del derby: "Una vittoria servirebbe tanto alla nostra classifica e al momento. Il campionato è molto simile a quello dell'anno scorso: perdendo il derby abbiamo lanciato inostri avversari e noi siamo rimasti nel gruppo che ha lottato fino all'ultima giornata per la Champions. Se avremo la forza di vincere il derby resteremo attaccati all'Inter e, forse, gli metteremo pressione fino a fine campionato. Se non ci riusciremo sarà un campionato simile all'anno scorso: fino all'ultima giornata potevamo arrivare secondi o quinti. Ora prepariamo benissimo questa partita, poi pensiamo alla posizione finale".