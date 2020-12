Pioli sul mercato: "Se ci sarà la possibilità ci rinforzeremo. L'area tecnica inserirà solo giocatori con le giuste caratteristiche"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Lazio, Stefano Pioli ha dichiarato sul mercato di gennaio: "C'è grande condivisione tra me e la società sul mercato. Se ci sarà la possibilità proveremo a rinforzare la squadra. Che carattestiche devono avere gli eventuali rinforzi? Riguardano il modo di lavorare, professionalità e fame. Abbiamo voglia di migliorarci, la qualità poi. L'area tecnica inserirà giocatori solo con caratteristiche giuste, non solo tecniche ma anche morali".