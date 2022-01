Pioli sul mese di gennaio: "Abbiamo approcciato bene, cerchiamo continuità"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato un'intervista a MilanTV alla vigilia della sfida contro il Genoa in Coppa Italia: "Stiamo giocando bene, stiamo facendo meglio dei nostri avversari ed è un buon inizio, ma gennaio sarà ancora molto impegnativo sia per la Coppa Italia che per il campionato. Averlo approcciato bene è un bel segnale, ma dovremo sempre cercare la continuità".

In cosa deve migliorare questa squadra?

"Sono ragazzi consapevoli delle loro qualità. Lavoriamo in un club prestigioso. Ci sono tante aspettative, ma sono quelle che volevamo e che ci servono per crescere ulteriormente, per riempire quell'ultimo step che ci manca tra l'essere competitivi e l'essere vincenti. È un privilegio vivere queste pressioni".