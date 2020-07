Pioli sulla gara con l'Atalanta: "Siamo cambiati rispetto all'andata. Sono arrivati giocatori importanti"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, Stefano Pioli ha parlato dello stato di forma rossonero e degli avversari. Queste le sue parole: "Siamo cambiati tanto rispetto all'andata, quella era stata una gara particolarmente negativa per noi e positiva per loro. Hanno segnato grandi gol, ma noi eravamo ancora all'inizio del percorso di crescita. Abbiamo cambiato modo di giocare e sono arrivati giocatori importanti, siamo un altro Milan. Siamo una squadra solida, sappiamo stare in partita e abbiamo la qualità per trovare il guizzo vincente. Noi e l'Atalanta stiamo bene, dobbiamo insistere e non accontentarci delle piccole soddisfazioni che stiamo avendo. Non dipende solo noi, ma se vinciamo tutte le gare poi vedremo cosa faranno gli altri".