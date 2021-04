Pioli sulla prestazione con il Genoa: "L'importante è essere squadra, soffrire nei momenti difficili e oggi ci siamo riusciti"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Milan-Genoa. Queste le sue parole sulla squadra: "Il fatto di non vincere da tanto tempo in casa ci ha creato un po' di tensione in più. Ci sta soffrire quando non sfrutti le occasioni per chiuderla. Sul 2-0 la gara sarebbe cambiata, abbiamo avuto 3/4 ripartenze nel finale che andavano sfruttate meglio. L'importante è essere squadra, soffrire nei momenti difficili e oggi ci siamo riusciti"