Pioli: "Tante assenze? Il club mi ha messo a disposizione una rosa importante"

Alla vigilia del match contro la Lazio, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa delle tante assenze nelle ultime partite: "Coperta corta? Non penso. E in questo momento sto capendo ancora di più che il club mi ha messo a disposizione una rosa importante. Tutte le squadre risentirebbero di 5 o 6 assenze importante. Dopo la sosta mi auguro di avere qualche giocatori in più dall'infermeria".