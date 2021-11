Pioli telegrafico sulle polemiche: "Abbiamo vinto a Roma perché abbiamo giocato meglio e abbiamo perso a Porto perché siamo stati peggiori"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Porto, Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui la partita con la Roma. Queste le sue parole: "Io credo anzitutto a una cosa. Che noi abbiamo vinto a Roma perché abbiamo giocato meglio e abbiamo perso a Porto perché abbiamo giocato peggio. Credo a questo e penso a questo, non ad altre situazioni che non posso controllare".