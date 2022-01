Pioli traccia l'identikit del difensore: "Stiamo cercando un giocatore completo, con tempismo difensivo e capace di impostare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui l'identikit del difensore che stanno cercando sul mercato. Queste le sue parole: "Stiamo cercando un difensore completo, cioè che possa essere in grado di accettare gli 1 vs 1 difensivi con grande tempismo e buona disposizione al coraggio nella fase difensiva. Poi i difensori sono diventate i veri registi di inizio azione,, che abbia la capacità di fare la scelta giusta anche in possesso di palla. Non sarà un mercato scoppiettante, ma è chiaro che troveremo il giocatore giusto per noi".