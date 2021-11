Portillo ricorda una partita contro il Milan del 2002: "Alla fine riuscii ad avere la maglia di Paolo Maldini"

Javier Portillo, ex attaccante di Real Madrid e Fiorentina, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha raccontao i suoi ricordi che lo legano al calcio italiano: "Ricordo una partita, ma quando ero al Real Madrid, contro il Milan in Champions League nel 2002. Ero un ragazzino, per me fu incredibile ritrovarmi contro Maldini, Costacurta, Dida. Riuscii ad avere la maglia proprio di Maldini e fu un'emozione grandiosa".