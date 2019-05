Primavera, Giunti: "Un mattoncino importante, bravi i ragazzi a non sottovalutare l'Udinese"

Dopo il successo contro l'Udinese, Federico Giunti, tecnico della Primavera rossonera, ha parlato così ad acmilan.com: "Ho rotto tanto le scatole durante questa settimana. Era una partita che temevamo, loro sono già retrocessi, ma sono gare che rischi di prendere sotto gamba. Abbiamo fatto la partita che volevamo, è un mattoncino importante, ma non deve essere l'unico perchè settimana prossima ci aspetta un altro scontro diretto importante. Prestazioni positive come queste le abbiamo fornite altre volte, però da quando ci sono io non siamo riusciti a trovare continuità, non siamo riusciti a giocare 4 o 5 partite di fila così. Dobbiamo continuare, non possiamo mollare ora. Dovremo dare tutto. I ragazzi hanno passato una brutta stagione, il morale è stato basso, sarebbe bello raggiungere una salvezza che qualche mese fa sembrava impossibile. Anche chi ha giocato meno è importante, Haidara e Frigerio hanno fatto una grande partita".