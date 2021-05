Prof. Terracciano: "Sanzioni UEFA ai club ribelli? Ipotesi molto remota"

In merito alle possibili sanzioni da parte dell'UEFA nei confronti dei club che avevano provato a formare la Super League, il professor Gennaro Terracciano, pro Rettore dell'università Foro Italico e presidente del corso in Management dello Sportm ha spiegato a Il Giornale: "La vedo come un'ipotesi molto remota. Una cosa è partecipare effettivamente a un campionato alternativo, altra cosa è avere rapporti contrattuali che in concreto non hanno recato alcun danno alla Uefa. Astrattamente la Uefa il potere lo avrebbe, ma secondo me si tratta più che altro di una sorta di avvertimento a futura memoria. Qualunque squadra in caso di illecito può essere sanzionata. Il problema qui sarebbe stabilire quale sia l'illecito. In questo caso si tratterebbe di un comportamento inappropriato ma non di illecito vero e proprio".