Psg, Leonardo: "Nessun contatto con Theo Hernandez e Kessie"

La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Leonardo, il quale ha parlato anche delle voci che continuano ad accostare Theo Hernandez e Kessie al Paris Saint-Germain: "Non abbiamo contattato nessun giocatore, non c’è nulla con Kessié o Theo Hernandez".

"Penso che ci siano troppe critiche contro il Psg - ha aggiunto -. Anche se non giochiamo come vorremmo siamo primi in campionato e in Champions. Messi ha giocato più in nazionale che al Psg. Pochettino prima era uno dei top 5, adesso sembra che non capisca più nulla. Invece i conti si fanno alla fine. Tutti abbiamo bisogno di tempo, le squadre che puntano alla Champions sono progetti che durano da sei anni. È normale che al Psg abbiamo fretta, con una squadra così vogliamo vincere subito. Non so se ce la faremo, ma abbiamo i mezzi per farlo".