R. Bianchi: "Milan, che intensità contro l'Atalanta. Tonali è in continua crescita"

Rolando Bianchi, ex attaccante, ha rilasciato queste parole ai microfoni di SkySport24 sul Milan: "Il Milan ha giocato con grande intensità contro un'Atalanta che per me ha fatto una grande partita. La differenza l'ha fatta alcune letture tattiche: i rossoneri spesso non hanno usato le corsie esterne, ma hanno fatto male ai nerazzurri centralmente. La pressione alta del Milan è stata determinante, come in occasione del gol di Tonali. L'ex Brescia non ha praticamente mai sbagliato un passaggio, è un giocatore in continua crescita e in continuo miglioramento. Il Milan, oltre ad essere organizzato, ha anche giocatori di qualità e quantità e per questo è riuscito a dominare una squadra che corre tanta come l'Atalanta".