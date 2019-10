R. Gentile: "Pioli tecnico intelligente, il suo Milan ripartirà da Paquetà e Leao"

Riccardo Gentile, ai microfoni di SkySport24, ha rilasciato queste parole sul momento del Milan: "Finora si è visto un Milan piuttosto compassato nella sua manovra, si sono visti pochi strappi. Pioli è intelligente, sappiamo i motivi del divorzio con Giampaolo e quindi immagino che il Milan ripartirà da Paquetà e Leao. Giampaolo non ha saputo mettere in pratica le sue idee, i giocatori non sono riusciti a mettere sul campo le consegne del proprio allenatore".