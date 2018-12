Rabiot, la madre: "Scelta definitiva, via dal PSG. Parleremo con i club interessati"

Véronique Rabiot, madre e agente di Adrien Rabiot, ha parlato all'emittente francese RTL ribadendo la decisione di lasciare il Paris Saint-Germain alla scadenza di contratto, nonostante la decisione del club di lasciarlo fuori rosa fino al termine della stagione: "La decisione è ferma e definitiva. La situazione è degenerata e non si può più tornare indietro".

La Rabiot ha affermato che la scelta del figlio non è assolutamente sleale nei confronti del club che l'ha cresciuto: "Già in estate chiesi a Henrique di mettere Adrien nella lista dei trasferimenti perché voleva lasciare il club e l'aveva detto chiaramente. Il club non ha voluto cederlo e ha rifiutato un'offerta del Barcellona, cosa legittima ma non si può dire che non fossero al corrente della situazione. Il futuro? Rispetto tutte le regole e il protocollo, per cui inizieremo a parlare con i club interessati a partire dal 1° gennaio, che è la data in cui ci sarà consentito di farlo".