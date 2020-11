Raducioiu a MTV: "Mi aspetto una partita difficile ma sono molto fiducioso"

Florin Raducioiu, doppio ex del match, è intervenuto ai microfoni di Milan TV nel prepartita di Milan-Verona. Queste le sue dichiarazioni: "Mi aspetto una partita difficile per il Milan, il Verona si chiuderà moltissimo e che cercherà di colpire in contropiede. Il Milan dovrà assolutamente vincere. Con il Lille ci sono stati troppi cambi. Il Milan oggi ha tutte le capacità di vincere, dovranno essere tutti molto attenti e concentrati. Credo che alla lunga il Milan vincerà, credo che avrà la supremazia territoriale rispetto al Verona. Con questo grande leader che è Ibrahimovic e gli altri giocatori che possono fare la differenza secondo me alla lunga il Milan vincerà. Sono contento che i rossoneri siano tornati ad alti livelli, ci sono anche loro in questo campionato strano e li vedo bene nell’ottica scudetto. Mi piace molto Pioli che è riuscito a costruire una coesione di squadra, coadiuvato da Maldini che sta facendo un ottimo lavoro. Sono molto ottimista per questo Milan. Il mio timore in campionato è che siamo meno attrezzati rispetto agli avversari".