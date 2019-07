Raducioiu su Maldini e Boban: "Faranno bene. Sorpreso dall’addio di Leo"

Dalle colonne di Tuttosport, l’ex rossonero Florin Raducioiu ha parlato di Maldini e Boban: "Se me li aspettavo insieme al Milan da dirigenti? Paolo sì. L’Ho incontrato mesi fa, quando c’era anche Leo. Non mi sarei immaginato Zvone al Milan. Ha fatto molto bene alla FIFA e anche da opinionista. È un ragazzo molto intelligente e penso possa dare qualcosa di molto importante per la rinascita del Milan. Credo che faranno bene. Mi ha sorpreso l’uscita di Leonardo. Però mi augurio che rimangano per tanti anni e spero che ci sia continuità nella proprietà".