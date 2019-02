RAI - Biglia: "Speriamo di fare il meglio a San Siro per arrivare in finale. Piatek e Paquetà hanno portato qualità. Kessie sta bene"

Lucas Biglia è stato intervistato dalla Rai al termine di Lazio-Milan: “Sono una squadra tosta, si conoscono da tempo. È un buon risultato, speriamo il meglio per il ritorno. La squadra cammina, Bakayoko sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore. Farò il meglio per la squadra. I fischi? L’importante sono i minuti che ho giocato. Capisco i tifosi, ho vissuto quattro anni qua, ho passato momenti belli e brutti qua. Questo è il calcio. Oggi difendo un’altra maglia e penso solo questo. A livello di infortunio sto alla grande, il chirurgo ha fatto un grandissimo lavoro, io non mi sono mai fermato. Per arrivare al massimo serve ritmo, ho bisogno di giocare. Adesso sarà dura perché i ragazzi stanno facendo bene. Piatek e Paquetà hanno dato qualità alla squadra. Dovevamo trovare serenità, il Mister è stato bravissimo a gestire il gruppo al meglio, soprattutto nelle difficoltà. Sono stati tanti i fattori che hanno portato all’espressione di questo calcio. Speriamo di correggere alcuni errori ma la squadra cammina. I meriti di Gattuso sono la fiducia ma quello che conta di più è che non molla mai, da domani comincerà a spingere chi non ha giocato per fare un grande allenatore. Questa è la sua forza. Abbiamo trovato una squadra forte che si conosce da tempo, non era per niente facile la gara di oggi. Mancano novanta minuti che saranno difficilissimi, speriamo di fare il meglio e di arrivare in finale. Kessie? Sta bene, ha preso un colpo, gli dava fastidio a correre ma per sabato ci sarà”.