RAI - Reina: "Non abbiamo mai mollato, dobbiamo crescere ma la vittoria è importantissima"

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il portiere del Milan Pepe Reina dopo il successo contro il Genoa: “Dall’Inferno al Paradiso? Questo mestiere è così. Siamo contenti della vittoria maturata nel secondo tempo, siamo consapevoli che dobbiamo crescere, ma è una vittoria importantissima. Vittoria per Giampaolo? Soprattutto per il Milan. Chiaramente era importante anche per il tecnico e per i tifosi. Sicuramente dovevamo giocare meglio con la palla, ma questi momenti devono passare, dobbiamo prendere fiducia e spero che questo risultato ci dia una mano. Noi avevamo in testa questa gara già subito dopo la Fiorentina, sapevamo che sarebbe stata dura, abbiamo sofferto nel primo tempo. Sono orgoglioso dei ragazzi, non abbiamo mai mollato, abbiamo giocato con grande voglia di soffrire e di aggrapparci a un risultato positivo”.