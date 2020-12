Raiola esalta Ibra: "Il giocatore più completo della storia del calcio"

Dalle colonne di Tuttosport, Mino Raiola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, uno dei suoi storici assistiti: "È il giocatore più completo mai esistito nella storia del calcio, ha il talento di Messi e la forza di volontà di CR7. Se il Pallone d’Oro fosse votato dal pubblico, so che Ibra ne avrebbe vinti 8. Se rinnova a gennaio? Può essere, ma se non ci dovesse essere chiarezza già in inverno sul futuro di Zlatan saremmo comunque tranquilli. Uno come Ibra non ha paura di nulla. Se lo segui, è uno che ti porta a casa anche dalla guerra".