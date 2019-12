Raiola scherza su Ibra: "Mi piacerebbe vederlo lontano da me"

Milano (sponda rossonera), Bologna o Napoli. Sembrano essere queste, a meno di clamorosi colpi di scena, le possibili destinazioni di Ibrahimovic. "Dove mi piacerebbe vederlo? Lontano da me - ha scherzato Raiola - così la smetterà di stressarmi!". Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’agente dello svedese non ha escluso l’eventuale pista estera: "Perché no? Non è detto che debba per forza scegliere l’Italia".