Intervistato da Tuttosport, Mino Raiola ha parlato del futuro di Donnarumma: "Al momento è del Milan - ha affermato - poi si vedrà. Se c’è il rischio di un divorzio? Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti a informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato".