Rakitic chiarisce: "A Gennaio ho pensato di andare via da Barcellona"

Ivan Rakitic, talentuoso centrocampista del Barcellona, è stato vicino a lasciare i bluagrana a gennaio. A confermarlo è stato lo stesso centrocampista croato che, nel dopo partita con il Levante, ha parlato così ai media spagnoli: "E' un'idea che ho preso in considerazione. Ci sono state cose che non mi sono piaciute. Lo sanno le persone che prendono decisioni e lo sappiamo tutti noi, non siamo qua per scherzare. La scelta migliore per il club deve essere anche la scelta migliore per noi. Ho provato ad accettare certe cose e ora voglio solo divertirmi."