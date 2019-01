Ramaccioni: "Milan, quarto posto difficile. Higuain? La penso come Leo"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex team manager rossonero, Silvano Ramaccioni, ha parlato del Milan attuale: "Prima avrei scommesso sul quarto posto. Ora è più difficile, ma spero ancora e il fatto di non giocare più in Europa può essere un vantaggio. Voglio bene a Gattuso, ma mi spavento quando vedo la sua faccia perché ho l’impressione che viva con troppa preoccupazione il suo ruolo. Mando un grande in bocca al lupo a Rino per la Supercoppa. In fondo basterebbe vincere ai rigori come l’ultima volta, anche se la gara più importante sarà a Genova in campionato. Quando la Juve va in vantaggio non la riprende nessuno, come il Milan di Capello. Quel Milan, però, e anche quello di Sacchi erano molto più forti di questa Juve, con giocatori migliori. Il caso Higuain? Il peggio che potesse accadere adesso. Se è nato da Higuain, vuol dire che non era maturo per il Milan, ma in ogni caso sono d’accordo con Leonardo".