Rami: "Al Milan bellissima esperienza ma ho avuto problemi con Inzaghi"

Intervenuto nella diretta Instagram di Fabio Cannavaro, l'ex difensore rossonero Rami ha parlato dell'esperienza al Milan. Queste le sue parole: "Quando era al Valencia mi ha chiamato Benitez per andare al Napoli, io gli ho risposto che mi sarebbe piaciuto giocare in Italia, ma a Milano. Così sono andato al Milan: a me è piaciuto moltissimo, ma ho avuto un problema col tuo amico Pippo Inzaghi. Non voglio parlare male di lui, ma mi ha fatto delle critiche che non mi sono piaciute".