Rampulla: "Donnarumma porta punti alle squadre in cui gioca e questo testimonia la sua forza"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Sicuramente avere Donnarumma in squadra è un vantaggio enorme per qualsiasi squadra. Perdere Donnarumma per il Milan sarebbe grave ma le cifre in ballo sono alte. Tante squadre lo vorrebbero. Donnarumma porta punti alla squadra e se in generale si dice che se un portiere non fa perdere punti in campionato, questo testimonia la sua forza"