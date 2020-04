Ranieri: "Prima di tornare a giocare i medici dovranno ridare l'idoneità completa ai giocatori"

Intervenuto ai microfoni de La Repubblica Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato della possibile ripresa del campionato. Queste le sue parole: "Il governo può dire ricominciamo o no, ma spetta ai medici deciderlo. Si è capito che questo virus può dare complicazioni al cuore: prima di tornare ad allenarsi, vale per la Sampdoria e per tutte le squadre è dovere dei medici ridare ad ogni atleta l’idoneità completa. Non solo una visita generale ma approfonditi controlli cardiaci. Con la salute non si scherza".