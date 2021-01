Ravanelli sul Milan: "Ha un entusiasmo incredibile. Ogni giocatore sa che, anche se sbaglia, c'è un suo compagno pronto ad aiutarlo"

Intervenuto a SkySport24, Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan di quest'anno ricorda un po' la mia prima Juventus. Ha un entusiasmo incredibile che porta ogni calciatore a fare sempre una corsa in più. Il Milan, in questo momento, ha quella voglia e quella fame che prima non aveva. Ogni giocatore sa che, anche se sbaglia, c'è un suo compagno pronto ad aiutarlo".