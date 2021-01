Luigi Di Biagio, ex ct dell'Italia Under 21 e calciatore di altissimo livello, ha parlato così a Sky delle assenze di Rebic e Krunic, risultati positivi al tampone e fuori causa per la sfida alla Juve di stasera: "Non penso cambi molto, anche se sono due giocatori importanti. E' evidente che per il Milan sarebbe stato meglio se ci fossero stati".