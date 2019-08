Reina: "Contro il Manchester United test importante"

Pepe Reina, intervistato dal Milan, ha parlato così della preparazione e della prima giornata di Serie A: "Contro il Manchester United sarà un test importante, in un ambiente particolare, uno stadio bellissimo contro una squadra più avanti nella preparazione rispetto a noi. Sarà una bella prova per dare il massimo, per conoscere, per mettere benzina nelle gambe. Gli automatismi si stanno imparando e migliorando. Il Mister vuole una squadra con personalità e con idee chiare, essere propositivi, non subire la partita ma farla. Il senso di divertimento quando giochi a calcio è fondamentale. Più ti diverti meglio sono i risultati a volte però tocca correre dietro la palla. Sicuramente meno corri più ti diverti. In questo periodo dobbiamo crescere ma divertirci. Prima partita in trasferta? Ogni partita fuori casa è difficile. Pensiamo partita dopo partita, a maggio si faranno i bilanci. La cosa migliore è prepararsi benissimo, essere pronti per l’Udinese che è la partita che conta davvero”