Reja: "Ibra è un uomo squadra ma non credo possa diventare un allenatore perchè non ha molta pazienza"

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', l'allenatore Edi Reja ha parlato della possibilità che Ibrahimovic un giorno possa diventare allenatore. Queste le sue parole: "Ibra adesso è anche uomo squadra, l'esperienza lo ha fatto diventare uno che aiuta i compagni. Ibra allenatore? Credo sia difficile perché non ha molto pazienza. Non ce lo vedo ma nella vita non si sa mai".