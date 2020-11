Reja: "Il Milan ha la rosa per lottare fino in fondo. Ibra più completo di CR7"

Edoardo Reja, commissario tecnico dell'Albania, ha parlato a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch'io Sport. Ecco le sue parole sul Milan:

In che reparti dovrebbe rinforzarsi il Milan per lottare fino alla fine?

"Quello che sta facendo da quanto sono arrivati Pioli e Ibra è molto importante. L'allenatore ha creato una squadra forte, Rebic, Calhanoglu, Castillejo, Kessie e Bennacer sono cresciuti tanto. I rossoneri stanno facendo vedere un grande calcio, hanno rabbia e credo che la rosa sia all'altezza e adeguata per arrivare fino in fondo alla stagione. Poi è chiaro, se a gennaio ci saranno occasioni il Milan non si tirerà indietro, ma penso che sia già competitiva per lottare per la Champions".

Come ha visto il Napoli?

"Ha perso in casa contro Sassuolo e Milan, due battute d'arresto. Rispetto agli altri anni De Laurentiis non ha venduto nessuno e ha comprato altri giocatori. Ieri l'espulsione di Bakayoko è stata determinante, doveva essere un po' più attento. Mi aspettavo di più da Mertens e Lozano e l'assenza di Osimhen si è fatta sentire molto, è troppo importante per il Napoli".

A chi si può paragonare Ibrahimovic?

"A nessuno, è straordinario e ha tutte le caratteristiche, sia fisiche che tecniche. Adesso è anche uomo squadra, l'esperienza lo ha fatto diventare uno che aiuta i compagni. Ronaldo per esempio è un giocatore più individuale, Ibra è veramente completo".

Potrà diventare un allenatore?

"Credo sia difficile perché non ha molto pazienza. Non ce lo vedo ma nella vita non si sa mai".