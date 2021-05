Renard: "Maignan grande acquisto del Milan, non ha nulla da invidiare a Donnarumma"

In merito all'arrivo al Milan di Mike Maignan, Hervé Renard, suo ex allenatore al Lille e attuale ct dell'Arabia Saudita, ha dichiarato a Tuttosport: "Zero dubbi, è un grande acquisto per la società rossonera. I tifosi non si devono preoccupare, Mike non ha nulla da invidiare a Donnarumma. Viene a Milano per essere titolare, ora non è più tempo di fare da secondo. Non c’è una qualità che spicca sulle altre, ma solo perché è un portiere completo, che non si destreggia alla grande solo tra i pali. È forte anche nelle uscite, di testa, capace con i piedi: non entra nel panico se deve rinviare di destro o di sinistro".