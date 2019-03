Riccio su Bakayoko: "Aveva bisogno di riposare a livello fisico e mentale"

Nel corso de 'L'Inferno del Lunedì' su Milan TV, Gigi Riccio ha commentato così la brillantezza della squadra: "I dati ci dicono che dal punto di fisico la squadra, in tutti i suoi elementi, sta bene. Stiamo giocando molte partite consecutive, probabilmente qualcosa a livello mentale può calare ma non nel fisico. Bakayoko, ad esempio, ha giocato tantissime gare consecutive, è arrivato quasi lui stesso a chiederci di riposare tenendolo fuori per un match. Così dovremo fare anche per altri atleti come Calabria che non ha cali fisici, ma serve a livello di testa tenerlo fuori ogni tanto per essere sempre al top. Così facendo arriveremo a fine campionato con più titolari possibili, anche 18 o 19 elementi coinvolti in pieno con frequenza".