Rinaudo sul Milan: "Pioli ha bisogno di tempo per mettere in pratica le sue idee"

Leandro Rinaudo, ex difensore del Napoli e attuale direttore tecnico del settore giovanile del Palermo, ha commentato così a TMW il momento negativo del Milan: "Una situazione che va avanti da un paio d’anni. Credo che faccia parte della vita come del calcio: momenti belli alternati a meno belli. E comunque Pioli ha bisogno di tempo per mettere in pratica le sue idee".