Rinvio giornata del 20 marzo, Gravina: "Aspettiamo le Coppe"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è così espresso al termine del Consiglio Federale sulla possibilità di un rinvio della giornata del 20 marzo per aiutare la Nazionale: “Non ne abbiamo parlato oggi in Consiglio Federale ma è una questione all’ordine del giorno. Lasciamo che le squadre italiane si qualifichino nelle Coppe, siamo tifosi di calcio. Non confondo mai le questioni, io tifo per le squadre italiane e che superino il turno in Europa, poi spero si possa trovare una soluzione insieme”