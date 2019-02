Bakayoko, sempre più centrale nel progetto, è l’icona di questo Milan. Cominciasse pure a tirare in porta - osserva il Corriere della Sera in edicola stamane - sarebbe perfetto, anche se il suo allenatore stravede già per lui: “Per noi è indispensabile, anche per il futuro”. Servono però quasi 40 milioni per riscattarlo dal Chelsea. Il Milan confida in uno sconto.