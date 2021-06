Riso: "Con Galliani ho litigato per sei mesi quando ho portato Cristante al Benfica. Scambio Tevez-Pato? Era tutto fatto, poi..."

Giuseppe Riso, noto agente, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così di Adriano Galliani: "Mi ha dato consigli di vita e calcistici, è un punto di riferimento costante. Appena posso cerco di incontrarlo perché con lui si cresce, è come andare all’Università, c’è sempre da imparare. Abbiamo anche litigato: per sei mesi, quando ho portato Cristante al Benfica. Sono riuscito a riappacificarmi grazie alla sorella. Se mi dice Manchester, Tevez e Pato, cosa rispondo? Il famoso viaggio per lo scambio col City: era tutto fatto e poi... ci ha pensato Paratici portandolo alla Juve. Per il Milan ho curato anche gli arrivi di De Jong e Fernando Torres".