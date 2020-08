Rizza: "Sono molto contenta di aver dato il mio contributo. La nostra squadra ha qualità importanti"

Intervenuto al termine della vittoria su San Marino per 5-0,il terzino rossonero Federica Rizza ha parlato del momento della squadra rossonera e di quello personale. Queste le sue parole: "Quando ho capito che era arrivato il momento di entrare in campo ho pensato solo di dare il massimo, di tornare al 100% e di dare tutto per la squadra per fare risultato. Sono molto contenta di essere entrata e ringrazio il Mister. Il San Marino si coperto molto bene, è stato difficile trovare gli spazi, ma grazie alla qualità della nostra squadra siamo riuscite a fare gol. Siamo contente, l'importante era concretizzare le tante occasioni avute".