RMC SPORT - Bazzani a MN: "Milan troppo prevedibile, ma in questo momento non può giocare meglio di così"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, Fabio Bazzani ha parlato così del momento del Milan: "Le assenze di alcuni giocatori si stanno facendo sentire. Gente come Biglia e Bonaventura fanno la differenza e danno qualità. In questo momento il gioco del Milan è troppo lineare perchè ha giocatori che sanno fare questo gioco. Biglia è uno dei detta i tempi e manca alla squadra che ora è prevedibile. In questo momento dovresti attaccarti alle giocate dei campioni, ma anche loro sono in difficoltà. A mio avviso, in questo momento, il Milan non può giocare meglio di così. Le assenze si stanno facendo sentire, così come il rendimento negativo di alcuni singoli".