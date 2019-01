RMC SPORT - Bertolucci a MN: "Supercoppa a Gedda? Non può essere lo sport a farsi carico di risolvere certi problemi"

In merito alla decisione di giocare la Supercoppa italiana a Gedda, Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso milanista, ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”: "La scelta è stata fatta solo per motivi economici. Poi ben venga che le donne potranno per la prima volta entrare da sole allo stadio. E' giusto dare messaggi positivi, ma non può essere lo sport a farsi carico di risolvere certi problemi. L'obiettivo di uno sportivo è quello di andare a giocare una sfida e vincere".