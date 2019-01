RMC SPORT - Bosco: "Juve non bella. Higuain-Milan, titoli di coda"

L'opinionista Andrea Bosco ai microfoni di RMC Sport, durante il Live Show, ha parlato della Supercoppa vinta dalla Juventus contro il Milan.

Sulla sfida di Gedda

"Non mi ha convinto la Juve, ma come ha detto Ronaldo un gran caldo. Non la ritengo una partita vera ma una semplice esibizione. E poi non c’era il tifo, un contesto bellissimo ma la partita non mi è piaciuta".

Su Higuain

"Credo a Gattuso, lo ritengo leale. Se dice che aveva la febbre, ci credo. Nel finale non è stato simpaticissimo. A questo punto mi viene da pensare che siamo ai titoli di coda tra lui e il Milan".

Sul recupero di Mandzukic e sul mercato

"Nel tardo pomeriggio è circolata la voce che Mandzukic si dovesse operare, poi la notizia si è rivelata una bufala. E’ fondamentale per gli equilibri di squadra e sarà importante in questa stagione. Servirebbe un innesto, ma sarei propenso per fare qualcosa a centrocampo. Ma visto che hanno già le mani su Ramsey per giugno, giusto non fare nulla".